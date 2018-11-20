وزير إسباني: أسكتلندا يمكن أن تنضم للاتحاد الأوروبي إذا استقلت

اعتبر وزير الخارجية الإسباني خوسيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن اسكتلندا يمكن أن تنضم في حال استقلالها إلى الاتحاد الأوروبي بعد بريكست.

وردًا على سؤال قال في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الإلكترونية "لم لا، إذا غادروا المملكة المتحدة طبقًا لأنظمتهم الداخلية؟".

وأضاف مازحًا "إذا قبلت بريطانيا، فلن نكون ملكيين أكثر من الملك".

كانت اسكتلندا وكاتالونيا نظمتا استفتاءين في السنوات الأخيرة حول استقلالهما، وهزم القوميون الاسكتلنديون في 2014 في الاستفتاء في حين رفضت إسبانيا الاعتراف بإعلان الاستقلال الكاتالوني بعد استفتاء 2017.

وعندما أيد البريطانيون الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016، صوت أغلبية الاسكتلنديين للبقاء في الاتحاد الاوروبي، ما أعاد الجدل حول تنظيم استفتاء جديد حول الاستقلال.

وقال الوزير الإسباني: "أنا قلق أكثر على وحدة المملكة المتحدة أكثر من مملكة إسبانيا" مضيفًا "أعتقد أن المملكة المتحدة ستنقسم قبل إسبانيا" ورأى في ذلك "مؤشرًا واضحًا على ضعف المملكة المتحدة".

وضغطت إسبانيا هذا الأسبوع للحصول على إعلان واضح بأنه يتعين أن توافق على كل ما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة جبل طارق البريطانية التي تطالب مدريد بالسيادة عليها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا