تقرير – برشلونة يتوصل لاتفاق مبدئي لضم رابيو في الصيف

اقترب نجم وسط باريس سان جيرمان الشاب أدريان رابيو من تحديد وجهته المقبلة والتي على الأغلب ستكون برشلونة بحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو.

صاحب الـ23 عاما ينتهي عقده مع الفريق الباريسي بنهاية العام ورغم تقديم 4 عروض للتجديد إلا أن الطرفين لم يتوصلا لاتفاق ليقترب رحيل رابيو الصيف القادم بالمجان، كما يحق له الاتفاق مع أي فريق في يناير.

الفرنسي إيريك أبيدال يبدو أنه كان حلقة الوصل بين النادي الكتالوني ومواطنه بعدما أقنعه بعرض برشلونة في جلسة جمعتهما في العاصمة باريس أخبر بعدها رابيو إدارة برشلونة أنه يرغب في الانضمام لهم الموسم المقبل.

ليفربول، أرسنال، روما كانوا على قمة الراغبين في التوقيع مع لاعب الوسط الفرنسي، الأول والأخير لدعم الوسط والثاني لتعويض رحيل آرون رامسي القريب بالمجان أيضا بعد فشل الطرفين في الوصول لاتفاق لتجديد العقد.

200مباراة هي رصيد رابيو مع باريس سان جيرمان سجل فيها 23هدفا منذ أن تم تصعيده من أكاديمية الفريق الباريسي في 2012 أُعير بعدها لتولوز لمدة موسم وعاد في 2013.

رابيو شارك هذا الموسم مع باريس سان جيرمان في 16 مباراة بكل البطولات سجل فيها هدفين وصنع هدفا واحدا.

قبل وصول رابيو، اختر التشكيل المثالي لـ برشلونة:

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