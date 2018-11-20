تقرير – خوفا من سان جيرمان .. كانتي قد يصبح الأعلى أجرا في تشيلسي

يرغب تشيلسي في تمديد عقد نجم وسطه الفرنسي نجولو كانتي لمدة 5 سنوات إضافية ومضاعفة مرتبه ليصبح صاحب الراتب الأعلى في النادي اللندني حسب ما ذكرت صحية إيفينينج ستاندارد.

عقد كانتي الحالي يستمر حتى عام 2021 براتب أسبوعي يبلغ 150 ألف جنيه إسترليني، وتشيلسي يرغب في إعطائه عقدا جديدا حتى عام 2023 براتب يبلغ 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا ليصبح الأكثر في النادي الأزرق.

باريس سان جيرمان الفرنسي يتصدر قائمة الراغبين في ضم بطل كأس العالم مع فرنسا لكن يبدو أن تشيلسي ليس مستعدا في التفريط في لاعب ارتكازه بأي ثمن.

وانضم كانتي لتشيلسي بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني قادما من ليستر سيتي في 2016 بعد موسم واحد أسطوري تُوج فيه بالدوري الإنجليزي مع الثعالب، وفي موسمه الأول مع الزُرق فاز صاحب الـ27 عاما بالدوري الإنجليزي مجددا كما فاز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2017.

لاعب الارتكاز الذي بدأ مسيرته مع كان الفرنسي شارك مع تشيلسي في 105 مباراة في 3 مواسم حتى الآن سجل فيهم 4 أهداف وصنع 4 مرات، وكان ركيزة أساسية مع المدرب الإيطالي السابق للزُرق أنطونيو كونتي وأيضا مع المدرب الحالي ماوريتسيو ساري.

تمديد عقد كانتي ضمن أولويات تشيلسي الصيف المقبل مع البلجيكي إيدين هازارد المتبقي في عقده سنة واحدة والذي قد يجدد براتب يفوق 300 ألف جنيه استرليني أسبوعيا ليتخطى كانتي في سلم الرواتب.

بقيادة كانتي في خط الوسط، هل يمكنك اختيار أفضل تشكيل لـ تشيلسي:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا