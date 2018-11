أعلنت السعودية والإمارات، الثلاثاء، عن مبادرة جديدة في اليمن للتصدي للحالة الإنسانية في البلاد، تشمل تقديم 500 مليون دولار إضافية تخصص لأغراض إنسانية للشعب اليمني.

المبادرة الجديدة التي أطلقتها السعودية والإمارات تهدف لتأمين الغذاء لـ 10 – 12 مليون يمني.

أعُلن عن المبادرة من خلال مؤتمر صحفي جمع كل من عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.

وقال الربيعة:سننسق مع المنظمات الأممية لإيصال المساعدات للمحتاجين في اليمن”، مضيفاً أن دول التحالف قدمت مساعدات بقيمة 18 مليار دولار لمساعدة اليمن خلال 3 سنوات.

وأشارت الهاشمي أن “المبادرة تستهدف مساعدة أكثر من 10 ملايين يمني”.

