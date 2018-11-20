دحلان: ذكرى عرفات حافز قوي لمراجعة أوضاع القضية الفلسطينية

قال القيادي الفلسطيني محمد دحلان: لا يمكننا أن نحول ذكرى استشهاد ياسر عرفات إلى مناسبة للرثاء والذكريات، قائلًا: إن ذكراه تعتبر حافزًا قويًا لمراجعة أوضاع القضية الفلسطينية.

وأضاف دحلان، خلال كلمته بمناسبة إحياء ذكرى الزعيم ياسر عرفات في غزة: إننا سندفع بكل ما أوتينا من قوة ودعم صمود الشعب الفلسطيني في كل مكان، وتفعيل وتوظيف المقاومة الشعبية كأسلوبٍ ناجح وفعال في مواجهة الاحتلال.

وأضاف دحلان في خطابه: إن واجبنا أن نصنع معكم وبكم مستقبلًا أفضل مما كان فيه. وخاطب دحلان الجماهير: جئتم اليوم إلى ساحة السرايا انتصارًا للحرية رغم محاولات الواهمين والمرتجفين، هذه الجموع هي سيل بشري إصلاحي يحمل رسالة وفاء إلى كل أهلنا، مؤكدًا: "شهدنا بعد رحيل أبي عمار انقسامًا وتراجعًا في قضيتنا".

وتابع: "لا تزال تجربة أبي عمار حاضرة في هذه السنوات العجاف التي تشهد تراجعا للقضية، لن نفقد بوصلتنا برغم ما تعانيه غزة".

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