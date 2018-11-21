بالفيديو – ليلة سيئة لباريس.. مبابي يخرج مصابا

يبدو أن باريس سان جيرمان، سيكون الخاسر الأكبر في الأسبوع الدولي، بعد أن تعرض نجما الفريق نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي للإصابة.

فبعد أن خرج نيمار دا سيلفا مصابا من مباراة بلاده البرازيل، أمام الكاميرون، بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

خرج كيليان مبابي مصابا من مباراة بلاده فرنسا أمام أوروجواي، بعد أن سقط على كتفه عقب التحام مع مارتن كامبانا حارس أوروجواي.

ولم يستطع مبابي استكمال المباراة، ليطلب من المدير الفني ديديه ديشامب، استبداله وهو ما حدث.

باريس سان جيرمان لديه مباراة مصيرية أمام ليفربول يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، والتي يسعى فيها فريق العاصمة الفرنسي لوضع قدمه في دور الستة عشر.

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