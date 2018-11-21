بالفيديو – البرازيل تهزم الكاميرون في ليلة إصابة نيمار

نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز على نظيره الكاميروني، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد ام كيه بإنجلترا.

وشهدت المباراة إصابة نيمار دا سيلفا، قائد الفريق في الدقيقة الثامنة بالعضلة الضامة، ليخرج على إثرها ويحل ريتشارليسون جناح إيفرتون بدلا منه.

وسجل ريتشارليسون هدف البرازيل الوحيد في المباراة بالدقيقة الأخيرة من الشوط الأول برأسية رائعة حول بها ركنية من الناحية اليمنى.

وأهدر جابريل جيسوس، مهاجم البرازيل فرصة ذهبية لتسجيل الثاني بعد خطأ من فابريس أوندوا، ليسدد مهاجم مانشستر سيتي والمرمى خالي، لكن الكرة اصطدمت بالقائم.

كما تألق أوندوا في التصدي لأكثر من فرصة محقق لمهاجمي البرازيل لتنتهي المباراة بفوز السامبا بهدف نظيف.

شاهد هدف المباراة الوحيد

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