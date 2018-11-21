بالفيديو – أوروجواي تفشل في ثأر ودي.. جيرو يمنح فرنسا الانتصار

نجح منتخب فرنسا في تحقيق الانتصار على ضيفه أوروجواي، في المباراة الودية التي جمعتهما على استاد دو فرانس بالعاصمة باريس.

وفشل منتخب أوروجواي في الثأر ولو وديا من فرنسا، والذي أقصاه من ربع نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

وسجل أوليفيه جيرو هدف فرنسا الوحيد في الدقيقة 52 من عمر المباراة، من ركلة جزاء نفذها بنجاح في شباك أوروجواي.

واقترب جيرو من الوصول ليكون ثالث أكثر هدافي المنتخب الفرنسي، بعد أن وصل لهدفه رقم 33 ليفصله هدف واحد فقط عن ديفيد تريزيجيه.

وتعرض كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الشاب، للإصابة بعد أن سقط على كتفه بعد اشتراك مع مارتن كامبانا حارس أوروجواي ليغادر الملعب.

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