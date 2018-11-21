مسلحون يخطفون عشرات الطلاب من مدرسة في الكاميرون

قالت متحدثة باسم وزارة الاتصالات في الكاميرون، إيبان كومي سليزور، الثلاثاء، إن العشرات من الطلاب خطفوا من مدرسة في الإقليم الجنوبي الغربي المضطرب من قبل انفصاليين مشتبه بهم.

وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن المسلحين اختطفوا أيضًا مدير المدرسة، ومعلمًا، من المدرسة الواقعة في بلدة كومبا في حوالي منتصف النهار (1100 بتوقيت جرينتش).

وقالت سليزور، إن "أبواب المدرسة أغلقت، وعندما قفز الخاطفون من فوق الأسوار إلى الداخل، قام بعض الطلاب الشجعان بتسلق الأسوار من جهة أخرى وفروا".

ووفقاً للتقارير، فإن عدد الطلاب الذين فروا من المدرسة الثانوية على الأقدام يتراوح عددهم بين 25 و 30 طالبا. وقالت سليزور، إنها غير قادرة على إعطاء رقم دقيق.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعاد الانفصاليون بأمان 79 تلميذًا، كانوا قد اختطفوا تحت تهديد السلاح من مدرسة في غرب البلاد.

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