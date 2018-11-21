باشاغا يبحث أزمة نقص السيولة في ترهونة

ايوان ليبيا – وكالات :

عقد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، زيارة إلى مدينة ترهونة، لبحث ما يعانيه مواطنو المدينة من نقص في السيولة وتردي الخدمات الصحية، ومحاولة حلحلة كافة المشاكل والصعوبات التي تعانيها المدينة.

وأشار باشاغا، وفق بيان، إلى أنّ «وزارة الداخلية تسعى إلى رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، وتسعى لحلحلة كافة المشاكل في كافة القطاعات، خاصة الأمنية منها»، خلال اجتماع عقده بمقر المجلس البلدي ترهونة.

حضر الاجتماع عميد بلدية ترهونة، ورئيس مجلس حكماء، وأعيان ومشايخ المدينة، ورئيس المخابرات العامة ونائبه، وآمر مركز العمليات المشتركة، ومديرا إدارتي العلاقات والتعاون والإدارة العامة للشؤون الفنية والاتصالات، وعضو من جهاز المباحث العامة، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن مدينة ترهونة، وعدد من ضباط الجيش ووزارة الداخلية، ومدير منفذ طرابلس العالمي.

واستعرض المشاركون في الاجتماع عددًا من المشاكل التي تعاني منها ليبيا في كافة المجالات، ومحاولة حلحلتها للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، كما استمع الوزير إلى شروح وافية من عدد من المسؤولين حول عدد من المسائل التي تهم الشأن الأمني.

وعقب ذلك قام الوزير بزيارة مستشفي ترهونة العام للاطلاع على ما يعانيه المستشفى من نقص في الإمكانيات والمعدات الطبية رافقه مدير المستشفى والوفد المرافق.

كما زار الوزير مجمع العيادات الطبية بمدينة ترهونة والمتوقف عن التنفيذ منذ فترة رفقة مدير عام مستشفى ترهونة، وعدد من أعيان المدينة.

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