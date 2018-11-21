معيتيق يبحث استئناف الرحلات الجوية مع مالطا

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، أمس الثلاثاء المبعوث الشخصي لرئيس وزراء مالطا.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ اللقاء تناول أوجه التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، لاسيما التجارية والاستثمارية، وسبل تطويرها، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأضاف البيان أنّ اللقاء تطرق إلى «التأكيد على التعاون من أجل مكافحة عمليات تهريب الوقود، واستئناف الرحلات الجوية بين ليبيا ومالطا».

واختتم بأنّ نائب رئيس المجلس الرئاسي أشاد بـ«العلاقات التي تربط ليبيا ومالطا طيلة العقود الماضية في كل المجالات».

وكشفت تقارير إخبارية مؤخرًا عن طرق تهريب الوقود الليبي في مياه مالطا الإقليمية طوال سبع سنوات، وسط إصرار على ضرورة تقليم أظافر الظاهرة، نظرًا لما تمثله هذه التجارة، مع غيرها من الأنشطة الإجرامية، من خطر على ليبيا وأوروبا معًا.

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