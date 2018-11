خطوات حذف رسائل فيسبوك من كلا الجانبين قبل استلامها

في شهر اكتوبر 2018 الماضي تم الاعلان عن اضافة ميزة جديدة الى تطبيق فيسبوك ماسنجر و التي تدعى ” Unsend ” و من خلالها فانك ستتمكن من مسح الرسالة الخاطئة التي تم ارسالها خلال زمن قدره 10 دقائق ، و هذا يعني توافر ميزة جديدة في فيسبوك و التي تأتي لاصلاح الكثير من الاخطاء الوارد حدوثها في الدردشة .

شركة فيسبوك لم تطلق هذه الميزة الى جميع تطبيقات الماسنجر و انما جعلتها مخصصة لعدد محدود من الدول و التي ابرزها ” كولومبيا ، بولندا بوليفينا ، ليتوانيا ” و لكن شركة فيسبوك أعلنت بانها خلال الفترة القادم ستبدأ بالتوسع لتصل هذه الميزة الى جميع دول العالم .

– قم بالذهاب الى الدردشة التي ترغب في مسح احد الرسائل الخاصة بها ، الان قم بالضغط بشكل مطول على الرسائل المطلوب مسحها .

– سيظهر لك عدد من الايموشن التي يمكن ان تضيفها الى الرسالة ، و لكن ستجد في اسفل الشاشة خيار ” Delete ” يظهر لك قم بالضغط عليه .

– سيظهر لك خيارين احدهما هو ” Remove For You ” وهو لمسح هذه الرسالة من رسائلك انت فقط و لكنها ستظهر لباقي المستخدمين ، اما الخيار الثاني فهو ” Remove For Everyone ” .

– سيظهر لك رسالة تأكيد لمسح الرسالة ، و بعد ذلك سيظهر موضع الرسالة انها ممسوحة .

هذه المميزة متوفرة لمسح جميع انواع رسائل فسبوك منها النصوص و الصور و مقاطع الفيديو و غيرهم ، وبما أن هذه الميزة لم تصل الى العديد من الدول فيبقى السؤال الام ” ماذا سيكون شكل الرسالة التي تم مسحها “.

منذ عدة شهور اطلقت شركة فيسبوك المالكة لتطبيق واتس اب ميزة مسح الرسائل من كلا الجانبين خلال فترة زمنية محدودة و عندما تقوم بحذف الرسالة فانه يظهر مكان الرسالة عبارة ” هذه الرسالة تم حذفها ” و ذلك من اجل تطبيق مبدأ الشفافية في ان يعرف الشخص المرسل له ان هناك رسال تم حذفها ، بنفس المنطق فانها تطيق على الرسائل المحذوفة من فيسبوك .

أعلنت ادارة فيسبوك بان المدة المزنية المحددة لهذا الغرض خلال 10 دقائق ، و ترغب شركة فيسبوك فان يصبح هذا الامر خاص بالرسائل الاخلاقية فقط و هذا يعني بانها ستتعامل مع رسائل العنف او التهديد بطريق مغايرة حيث يطلب ممن يتلقون هذه الرسائل سرعة تسجيلها او الحصول على لقطة شاشة لها .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا