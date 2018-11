The post جهاز النهر الصناعي منظومة “الحساونة-سهل الجفارة”: حدوث نقص في الإمداد المائي الثلاثاء 2018/11/20 بسبب زيادة استهلاك بعض المشاريع الزراعية دون التنسيق مع حجرة التحكم، وبعد التواصل معهم وقبولهم بالالتزام بالتعليمات جاري العمل على إعادة معدلات التدفق كما كانت عليه سابقًا. appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا