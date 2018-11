بعد إثارتها للقلق.. تركيا تحسم أمر شراء منظومة إس-400 الروسية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يوم الثلاثاء إن شراء تركيا لنظام إس-400 لصواريخ سطح جو الروسي صفقة محسومة ولا يمكن أن تلغيها.

وأضاف الوزير التركي أن أنقرة تحتاج لمزيد من المشتريات الدفاعية التي يمكن الحصول عليها من الولايات المتحدة.

وقال للصحفيين في واشنطن بعد اجتماع مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو :

”الصفقة الراهنة صفقة محسومة لا أستطيع أن ألغيها، لكنني أحتاج للمزيد.. وأفضل أن أشتري من حلفائي“.

هذا وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في وقت سابق أن تركيب أنظمة الدفاع الصاروخي سطح جو “إس – 400” روسية الصنع في تركيا سيبدأ في أكتوبر 2019.

من جانبه قال المتحدث باسم البنتاغون إيريك باتشون في وقت سابق لوكالة “سبوتنيك” إن الجيش الأمريكي يناقش مع الكونغرس ما يمكن تقديمه إلى تركيا مقابل منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية “إس-400”.

يشار أن شراء تركيا لأنظمة “إس-400″، التي لا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي أثار قلق الولايات المتحدة والدول الأعضاء بالحلف، التي يعتريها القلق بالفعل من الوجود الروسي في الشرق الأوسط، بحسب مراقبين.

يذكر أن روسيا وتركيا وقعتا في ديسمبر 2017 بأنقرة، اتفاقية حول قرض لتوريد أنظمة الدفاع الجوي “إس-400” ،ووفقاً لبيان صادر عن أمانة صناعة الدفاع التركية، فإن أنقرة ستشتري بطاريتين من هذا النظام الجوي، سيخدمهما موظفون أتراك، كما توصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التعاون التكنولوجي في هذا المجال، لتطوير إنتاج أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية في تركيا.

