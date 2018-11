81 قتيلاً حصيلة جديدة لحرائق كاليفورنيا

ارتفعت حصيلة حرائق الغابات المستمرة منذ الثامن من نوفمبر الجاري في ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية، إلى 81 قتيلا.

وعثرت فرق البحث والإنقاذ في الولاية، مساء الثلاثاء على جثتي شخصين لقيا مصرعهما جراء الحرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 81.

هذا وتضرر أكثر من 12 ألف مبنى جراء الحرائق، فيما أعلنت السلطات الأمريكية فقدان حوالي 700 شخص.

يأتي ذلك في حين أعلن في وقت سابق الاثنين قائد شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا، في تصريح صحفي، أن عدد القتلى بلغ 79 شخصًا.

والتهمت الحرائق التي وصفت بأنها “الأكثر فتكا في القرن الحالي” نحو 61 ألف و107 هكتارات من الأراضي في كاليفورنيا.

ويواجه آلاف الأشخاص بعد فقدانهم منازلهم جراء الحرائق صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الولاية حاليا.

