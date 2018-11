القنصلية الفرنسية بالمغرب تستخدم الاستمارات الإلكترونية لمنح التأشيرات

كشفت القنصلية الفرنسية بالمغرب الثلاثاء عن قرار جديد يبدأ تطبيقه انطلاقاً من شهر ديسمبر لحصول مواطني المملكة المغربية على تأشيرة دخول إلى فرنسا.

وبموجب القرار الجديد باتت إمكانية الحصول على التأشيرة متاحة فقط عبر المصالح الفرنسية التي توفر خدمة استمارة إلكترونية يتم ملؤها بداية، ثم تأتي مرحلة تحديد موعد السفر.

كما أفادت القنصلية الفرنسية بأن أسباب هذا التغيير تعود إلى الضغط الكبير على وكالة منح تأشيرة الدخول إلى فرنسا، وتأخر بعض الخطوات في الحصول على التأشيرة، مشيرة إلى أن على الراغبين في دخول التراب الفرنسي اتباع كافة الإجراءات التوضيحية على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وبحسب الإجراء الجديد يتعين على المتقدمين فتح حساب على موقع القنصلية الفرنسية، وهو بمثابة خطوة أولى يتوجب القيام بها للمرور نحو الخطوات التالية، لضمان السلاسة على مستوى الخدمات إلكترونياً.

