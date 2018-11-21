عريقات يدعو دول العالم لإحباط مشروع قرار أمريكي يدين حماس في الأمم المتحدة

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم ، دول العالم إلى إحباط مشروع قرار أمريكي يدين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وندد عريقات، بقيام المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية نيكي هيللي بتوزيع مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو لإدانة "حماس".

واعتبر عريقات أن مشروع القرار المذكور "محاولة لقلب الحقائق"، مؤكدا أن إسرائيل "التي تواصل الاستيطان الاستعماري وجرائم الحرب والعقوبات الجماعية، هي من يستحق الإدانة والمساءلة والمحاسبة".

وبحسب البيان، فإن مشروع القرار الأمريكي يدعو إلى إدانة حركة (حماس) لتحريضها المستمر على العنف ضد إسرائيل ولإطلاق الصواريخ، ويطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة والأطراف الدولية ذات العلاقة للعمل على نزع فتيل الانفجار.

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