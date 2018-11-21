أبو الغيط يتوجه إلى روما للمشاركة في مؤتمر حوارات المتوسط

غادر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، متوجهاً الى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في مؤتمر "حوارات المتوسط".

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن مشاركة أبو الغيط في أعمال هذا المؤتمر السنوي تأتي في إطار السعي لإجراء نقاشات مهمة وتدعيم الاتصالات مع كبار المسئولين الدوليين وأعلام السياسة والاقتصاد والفكر من منطقتي شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه الذين يشاركون في أعمال المؤتمر، وذلك حول القضايا ذات الأولوية للجامعة العربية، وأخذاً في الاعتبار أن أحد الأهداف الرئيسية لعقد المؤتمر هو خلق حالة من الحوار البناء والإيجابي حول أهم القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية على ضفتي المتوسط.

وقال عفيفي، إنه من المنتظر أن يستعرض الأمين العام يوم غد 22 نوفمبر الحالى، خلال الجلسة الأولى للمؤتمر، رؤية الجامعة العربية تجاه الوضع الإقليمي بشكل عام، وسبل وفرص استعادة الاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، كما من المقرر أن يجري الأمين العام مقابلات ثنائية مهمة مع عدد من كبار المسئولين الدوليين على هامش أعمال المؤتمر.

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