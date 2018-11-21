مباحثات سعودية فرنسية حول سبل مكافحة الإرهاب

ناقشت لجنة الشئون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي مع مستشار الشؤون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية جان كريستوف، الذي يزور المملكة حاليا، سبل مكافحة الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الإربعاء أن "لجنة الشئون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السعودي برئاسة عبدالعزيز بن عبدالكريم العيسى، عقدت اجتماعا مع مستشار الشئون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية جان كريستوف في مقر مجلس الشورى بالرياض تركز الحديث فيه حول السلوكيات الإجرامية التي يأتي في مقدمتها الإرهاب وسبل مكافحته والتصدي له باعتباره مطلباً تتفق عليه جميع الأمم والشعوب".

وإتفق الجانبان خلال الاجتماع- طبقا للوكالة ، على أن" الإرهاب أصبح ظاهرة عالمية طالت آثارها الكثير من الدول وعانت منه العديد من المجتمعات فالإرهاب يفتك بالناس على اختلاف أجناسهم ودياناتهم ويستنزف الأموال والثروات ويعطل التنمية".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا