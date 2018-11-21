الجيش الأمريكي أقوى الجيوش عالمياً والمصري الأول عربياً

حافظ الجيش الأمريكي على مرتبته الأولى في قائمة أقوى الجيوش عالمياً، حسب آخر تصنيف أصدرته مؤسسة ” غلوبال فاير باور ” للعام 2018 ، في الوقت الذي تصدر فيه الجيش المصري قائمة أقوى الجيوش العربية .

وتراجع الجيش المصري مركزين في قائمة أقوى الجيوش في العالم، بينما تقدم الجيش الجزائري مركزين، في التصنيف الجديد، وهما الجيشان العربيان فقط ضمن قائمة أقوى 25 جيشاً في العالم.

ووفقا للتصنيف، فقد حافظت الجيوش الخمسة الأولى على مراكزها من دون تغيير، وهذه الجيوش بحسب الترتيب العالمي هي الأميركي والروسي والصيني والهندي والفرنسي، بينما تقدم الجيش البريطاني للمركز السادس.

وبحسب التصنيف، فقد احتل الجيش الإيراني المركز 13، بعد الجيش المصري من حيث القوة، ومتقدما على الجيش الإسرائيلي، الذي حل في المركز 16 عالمياً.

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