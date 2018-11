إيطاليا تُقاضي منظمة أطباء بلا حدود لوقف جهود إنقاذ المهاجرين

وجه قضاة إيطاليون اتهامات لمنظمة أطباء بلا حدود بإلقاء نفايات سامة بشكل غير قانوني في عدة موانئ بجنوب إيطاليا وهو ما وصفته المنظمة بأنه محاولة لوقف جهود إنقاذ المهاجرين بطرق ملتوية.

حيث قال مكتب المدعي العام في كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، إنه يعتقد أن أفراد طاقمي السفينة أكواريوس وشقيقتها السفينة فوس برودنس ألقوا بشكل غير قانوني نفايات طبية يحتمل أن تكون خطيرة وسط قمامة عادية بين يناير 2017 ومايو 2018.

كما أضاف في بيان أن السلطات المحلية تسلمت 24 ألف كيلوغرام من النفايات المشبوهة من 11 ميناء في إيطاليا.

هذا وأفاد ممثلو الإدعاء بأنه وبعدم الكشف عن المواد المحتمل أن تكون خطيرة، تهرب مشغلو السفينتين من دفع تكاليف التخلص من النفايات وقدرها 460 ألف يورو (526 ألف دولار)، علما أن الإدعاء أصدر أمراً بتجميد هذا المبلغ على الفور في أرصدة المنظمتين.

في سياق متصل ذكر ممثلو الادعاء أنه يجري التحقيق مع نحو 24 شخصاً منهم اثنان من موظفي الشحن الإيطاليين على خلفية القضية.

