مصر تستلم 26 قطعة أثرية من السلطات السويسرية

تسلم سفير مصر لدى سويسرا هشام سيف الدين ، من السلطات السويسرية 26 قطعة أثرية صغيرة مختلفة الأحجام تنتمي للحضارة المصرية القديمة.

وتتكون القطع الأثرية من تمثال للمعبود أنوبيس، وتمثال على هيئة أوشابتي، وعدد من التماثيل الصغيرة على هيئة أوشابتي وبعض التمائم الفرعونية.

وقد جاء تسلم السفير لتلك القطع الأثرية تتويجاً لجهود كل من السفارة المصرية في سويسرا والقطاع الثقافي بوزارة الخارجية والإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، وبالتعاون والتنسيق مع المكتب الفيدرالي السويسري للشئون الثقافية، والشرطة الفيدرالية ووزارة الخارجية السويسرية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت اتفاقية مع سويسرا في أبريل عام 2010 ودخلت حيز النفاذ في عام 2011 لمنع الإتجار بشكل غير مشروع في المقتنيات الثقافية والعمل على إعادتها إلى موطنها الأصلي.

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