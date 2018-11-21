دعوة فرنسا كمراقب في اجتماع دول الجوار الليبي

ايوان ليبيا – وكالات

دعا وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، نظيره الفرنسي جان إيف لودريان إلى اجتماع دول الجوار الليبي الموسع في الخرطوم والمقرر عقده في 29 نوفمبر الجاري، بصفة مراقب.

وأشار البيان إلى أن الدرديري شرح لنظيره الفرنسي جهود بلاده لتحقيق السلام في ليبيا ومبادرته لاستضافة اجتماع دول الجوار الليبي الموسع في الخرطوم.

وتحتضن العاصمة السودانية الخرطوم، أواخر الشهر الجاري، اجتماعًا موسعًا بحضور دول الجوار الليبي سيتناول مفاوضات بخصوص الأزمة الليبية والحدود.

والإثنين قالت الحكومة السودانية إن فرنسا لا تمانع دورها في إحلال السلام بأفريقيا الوسطى، عقب تقارير إعلامية تتهم باريس بمحاولة تعطيل جهود الخرطوم، وموسكو لتحقيق السلام في البلد الأفريقي.

وأعلنت الخرطوم، في سبتمبر الماضي، أن الاتحاد الأفريقي تبنى مبادرة السودان لوقف الصراع المسلح في أفريقيا الوسطى، وإحلال السلام.

واستضافت الخرطوم، نهاية أغسطس الماضي، مفاوضات بين جماعتي «سليكا» و«أنتي بلاكا» المسلحتين في أفريقيا الوسطى بمبادرة روسية، وبرعاية الرئيس السوداني، عمر البشير.

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