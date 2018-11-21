مقتل شرطي من مديرية أمن طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، مقتل شرطي من وحدة الأمن الرياضي التابعة لمديرية أمن طرابلس خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أنها كلفت الأجهزة الأمنية التابعة لها التحقيق في الحادث.

وتقدمت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»: «بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الفقيد، شرطي عبدالسلام بلعيد التركي، أحد أعضاء وحدة الأمن الرياضي التابع لمديرية أمن طرابلس الذي طالته أيادي الغدر والخيانة خلال اليومين الماضيين».

وأكدت وزارة الداخلية أنها «كلفت الأجهزة الأمنية المختصة التابعة لها ملاحقتهم ومتابعة التحقيق وجمع الاستدلالات لملاحقة الجناة، وأنها ستنفذ كافة الإجراءات بخصوص التشكيل الإجرامي الذي قام بهذه الجريمة الشنعاء».

وشددت الوزارة على أنها «لن تتهاون في القبض عليهم ومقاضاتهم عما اقترفته أيديهم وتقديمهم للعدالة»، مجددة التأكيد «للجميع بأنها ستضرب بيد من حديد لكل مَن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطنين».

كما نبهت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى «أن هذه الجريمة لن تزيدنا إلا إصرارا على المسير قدما من أجل أن يحل الأمن والسلام في ربوع مدينتنا طرابلس وكامل وطننا الحبيب».

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