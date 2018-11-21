ايوان ليبيا – وكالات

بحث وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهندس ميلاد معتوق، مع نظيره العماني سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال النقل الجوى والموانئ والنقل البحري، وإمكانية تفعيل اتفاقية النقل الجوى بين ليبيا وعمُان الموقعه عليها عام 2010.

جاء ذلك على هامش مشاركة وفد ليبي برئاسة معتوق في فعاليات المؤتمر العالمي للنقل الطرقي والذى عقد خلال الفترة من 6 إلى 8 / 2018/11 م في سلطنة عمُان بالعاصمة مسقط، تحت شعار «الابتكار في النقل وتحسين الخدمات».

وقالت وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني، في بيان صادر عنها مساء الثلاثاء، إن الوفد العماني، ناقش افتتاح خط نقل جوى مباشر يربط طرابلس ومسقط، بواقع (3) رحلات أسبوعياً تقوم بتسييرها شركتا الطيران في البلدين.

وأشارت إلى أنه تم طرح مدى إمكانية الاستفادة من أحد الموانئ العمُانية لنقل البضائع من وإلى ليبيا، وأيضًا إعادة النظر بشأن تفعيل الاتفاقية البحرية المبرمة بين البلدين المتعلقة بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية

يأتي ذلك في إطار التعاون المتبادل المشترك وتوطيدًا للعلاقات الدولية، وللاستفادة من الخبرات العالمية في مجال المواصلات بالمحافل الدولية ومدًا لجسور التواصل بين ليبيا ودول العالم، بحسب بيان وزارة المواصلات.

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