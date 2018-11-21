روني: وقت لوكاكو وبوجبا قد أتى ليثبتا أنهما لاعبان كبيران

شدد واين روني على أهمية لوكاكو، مارسيال، راشفورد، بوجبا الرباعي الهجومي لمانشستر يونايتد لقيادة الفريق نحو الانتصارات في الفترة المقبلة تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي تصريحات لقناة مانشستر يونايتد قال الفتى الذهبي: “أعلم أن جوزيه سيفعل ما يفعله دائما، يحاول تحفيز اللاعبين وتنظيمهم للفترة المقبلة”.

يونايتد حقق نتائج متقلبة في الفترة الماضية في مباريات القمة بتعادل مع تشيلسي وفوز على يوفنتوس وخسارة الدربي أمام مانشستر سيتي، فترة شهدت تألق أنطوني مارسيال وتراجع مستوى ماركوس راشفورد وروميلو لوكاكو وتفاوت مستوى بول بوجبا.

وأضاف: “لكنني أظن أن جزء كبيرا من المسؤولية يقع على عاتق اللاعبين أنفسهم، سيكون هناك دائما لحظات صعبة أثناء المباراة وهنا يأتي وقت اللاعبين القادة أصحاب الشخصيات المؤثرة للم شمل الفريق والخروج باللقاء لبر الأمان”

وأكمل: “لديك لاعبين مثل مارسيال، راشفورد، لوكاكو وبوجبا إذا لم تكن الأمور تسير لصالحك في المباراة عليهم أن يكونوا من هؤلاء الذين يسجلوا أهدافا حاسمة تمنحك الانتصار وتمنح باقي اللاعبين الهدوء”

واستطرد:”فترة أعياد الميلاد دائما ما تحدد كيف ستُبلي في الدوري حتى نهايته، يونايتد لديه ستة أسابيع صعبة إما ستنهي طموح الفريق هذا الموسم أو ستعطيه دفعة معنوية ليقلص الفارق مع المتصدرين ويصل لما يريده بنهاية الموسم”

وأتم: “أتمنى أن ينجح يونايتد في فعل ذلك ولنرى كيف سيكون موقفهم في النهاية”

يبدأ يونايتد مبارياته بعد التوقف الدولي بمواجهة كريستال بالاس في الدوري ثم يانج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا.

ثم يواجه ساوثامبتون، أرسنال، فولام، ليفربول، كارديف، هادرسفيلد، بورنموث في الدوري، وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا في ديسمبر.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في مجموعته الأوروبية بـ7 نقاط خلفا ليوفنتوس المتصدر، بينما يقبع في المركز الثامن في الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة من 12 مباراة بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

مارسيال سجل 7 أهداف ليونايتد هذا الموسم في 14 مباراة وهو هداف الشياطين الحمر، فيما سجل راشفورد هدفين في 13 مباراة، ولوكاكو 4 أهداف في 15 مباراة، بينما سجل بوجبا 4 مرات وصنع 5 في 15 مباراة بكل المسابقات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا