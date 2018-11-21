إيركسن يشكو من سوء أرضية ويمبلي: إنه أمر صعب

يتمنى كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنام مغادرة ملعب ويمبلي والعودة إلى ملعب وايت هارت لين بسبب سوء أرضية الأول.

وكان توتنام قد انتقل لخوض مبارياته على ملعب ويمبلي لأن ملعب وايت هارت لين الجديد قيد الإنشاء.

وتعرضت أرضية ملعب ويمبلي للمشاكل بسبب استضافة ثلاث مباريات من دوري كرة القدم الأمريكية بالإضافة لمواجهة عالمية بين ألكسندر جوشوا وألكسندر بوفيتكين ببطولة العالم للوزن الثقيل.

وقال إريكسن في تصريحات لصحيفة ذا صن: “كلاعب أرى أننا لم نصل حتى الآن للمستوى المعتاد للفريق، يجب أن نكون صادقين”.

وأضاف “نريد أن نلعب على أرض ملعب أفضل من الملعب الحالي، ففي بعض الأحيان يكون الملعب التدريبي أفضل من أرضية ويمبلي وهذا أمر صعب”.

وكان يجب أن ينتقل توتنام إلى ملعبه الجديد بالفعل لكن مشاكل البناء حرمتهم من الانتقال له في 15 سبتمبر.

وتابع إريكسن “مثلنا مثل وسائل الإعلام لا نعلم متى سيتم الانتهاء من الملعب الجديد، لكن أتمنى أن يكون قريبا”.

وأتم إريكسن تصريحاته “لقد شاهدنا صورا للملعب وما سيكون عليه، سيكون أمرا رائعا واستثنائيا عندما ننتقل إلى هناك”.

ويأمل مشجعوا توتنام أن تكون مواجهة مانشستر يونايتد يوم 13 يناير هي المباراة الافتتاحية للملعب الجديد.

ولكن هناك بعض التقارير الإنجليزية تفيد بأن الملعب يحتاج المزيد من الوقت وربما تكون مواجهة أرسنال في 2 مارس المقبل تكون الافتتاحية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا