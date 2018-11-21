الإمارات تعاقب جاسوسا بريطانيا بالسجن المؤبد

قضت محكمة إماراتية بالسجن المؤبد على بريطاني بعد إدانته بالتجسس.

وأصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد على ماثيو هيدجز 31 عاماً، "لإدانته بالتجسس على دولة الإمارات، وتزويد جهات خارجية بمعلومات أمنية واستخباراتية حساسة".

وقضت المحكمة بإبعاد البريطاني عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وتحميله كل نفقات القضية ومصادرة كل المضبوطات من أجهزة وأدوات وبحوث ودراسات.

ويحق للمدان الطعن على الحكم أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

وكان النائب العام بالإمارات المستشار حمد سيف الشامسي قد أحال البريطاني إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته بتهمة "السعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية" الشهر الماضي.

وقال النائب العام وقتها إنه "تمت إحالة المتهم ماثيو هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي".

وأضاف :"تمت إحالة المتهم إلى المحاكمة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة" .

وذكر أن "المتهم قدم إلى الإمارات تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية".

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