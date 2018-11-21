حاملة طائرات أمريكية في هونج كونج وسط توتر بين واشنطن وبكين

وصلت حاملة طائرات وسفن حربية أمريكية الى هونج كونج، اليوم الأربعاء، في خطوة اعتبرت بادرة تصالحية من قبل بكين قبل اللقاء المرتقب بين رئيسي الصين والولايات المتحدة الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهرين من إلغاء الصين زيارة مماثلة للبحرية الأمريكية وسط توتر بين واشنطن وبكين زادتها الحرب التجارية بين البلدين.

ووصلت حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريغان" مياه هونج كونج، إضافة إلى مدمرتين "بيفولند" وكيرتس ويلبر" وسفينة "تشانسلرزفيل" التي تحمل صواريخ كروز موجهة.

وتبادلت الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على بضائع بمليارات الدولارات.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جينبنغ نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ في الأرجنتين في 30 نوفمبر.

وصرح الخبير العسكري من بكين زهو شينمينغ لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" بأن هذه "بادرة ودية من الجانب الصيني للسماح لحاملة الطائرات يو اس اس رونالد ريغان بزيارة هونج كونج قبل اللقاء المقرر بين الرئيسين في الأرجنتين".

وفي سبتمبر الغت ألصين زيارة كان من المقرر أن تقوم بها سفينة حربية أمريكية إلى هونج كونج، كما ألغت خططًا للقاء بين قائد البحرية الصينية ونظيره الأمريكي.

وكان ذلك بعد أن حلقت القاذفة الأمريكية بي-52 فوق أجواء بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

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