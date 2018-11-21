النائب العام الإماراتي: الجاسوس البريطاني اعترف بالتهم الموجهة إليه

قال النائب العام الإماراتي، الدكتور حمد سيف الشامسي، إن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية نطقت، اليوم الأربعاء، بالحكم على المتهم ماثيو هيدجز "بريطاني الجنسية" بمعاقبته بالسجن المؤبد عن الاتهامات المنسوبة إليه بعد أن اعترف المتهم أمام المحكمة بالتهم التي وجهتها إليه النيابة العامة بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها معه واعترف خلالها تفصيليا بالجرائم التي ارتكبها في ظل ضمانات كاملة لحقوق المتهم أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور الإماراتي وقوانين الدولة، فضلا عن متابعة ممثلين لسفارة دولته.

وأضاف النائب العام في تصريح له بشأن الحكم في القضية رقم 96 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة أن المتهم مثل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية خلال جلسات المحاكمة السابقة واستنفد خلالها وسائل الدفاع كافة وبعد أن أبدى محاميه كافة أوجه الدفاع التي رآها وبعد الرجوع للمتهم وهي إحدى الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة قررت المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للنطق بالحكم فيها لجلسة اليوم، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضح النائب العام أن الحكم الذي صدر اليوم لا يعد حكما نهائيا إذ يجوز للمتهم الطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا ويترتب على طعنه إعادة محاكمته مجددا بما في ذلك بحث الأدلة ضده وكافة أوجه دفاعه والاستماع له ولمحاميه وهى إحدى أهم الضمانات لعدالة المحاكمات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لدستورها وقوانينها.

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