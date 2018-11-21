بدء فعاليات مؤتمر الاسبوع العربي للتنمية المستدامة

ايوان ليبيا – وكالات :

انعقد يوم امس الموافق 20 /11/2018 فعاليات مؤتمر الاسبوع العربي للتنمية المستدامة باشراف جامعة الدول العربية وتنظيم منظمة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان استهدف المؤتمر ثلاث دول ليبيا واليمن وسوريا كنموذج لطرح المشاكل والحلول لتنمية مستدامة في ظل النزاع المسلح تركز الحوار حول الهدف 16 من بنود واهداف التنمية المستدامة والذي يهدف لاقامة مجتمعات سلمية في مناطق النزاع والعمل على انشاء مؤسسات قانونية تطال الجميع للحد من العنف وسفك الدماء والحد من الاتجار بالبشر وتدفق الاموال والاسلحة بشكل غير شرعي ومساعدة المناطق المنكوبة التي لاتطالها الخدمات الانسانية في مناطق النزاع وقد اشار رئيس منظمة ماعت للحقوق الانسان لذلك وعلى دراية المجتمع الدولي بكل هذا وأشار بأن الأرهاب أهم الاسباب الرئيسية لكل هذه التداعيات

شارك في المؤتمر بول أوكومو، مستشار برنامج الأمم المتحدة الانمائي أفريقيا، وأندريو سبسيش، خبير التنمية المستدامة وممثل التحالف الدولي للسلام والتنمية، والدكتور أستريك شتوكلبرجر، خبيرة حقوقية الأمم المتحدة، الاتحاد الاوروبي…

واعطيت الكلمات لدول النزاع المستهدفة اولها اليمن حيث استعرض المتحدث الظروف التى اوصلت اليمن لهذا الحال المتردي منذ بدايات الربيع العربي والمبادرات الخليجية والنزاع على السلطة حتى الوصول لحرب التحالف وماخلفته من خسائر واضرار منها الجوع والفقر وملايين القتلى ومليون مصاب بالكوليرا الي جانب نسبة الامية بين الاطفال 62% من اطفال اليمن ، بينما تحدتت المشاركة من ليبيا ان الوضع في ليبيا اننا ليبيا كانت مكتفية بما تملك من امكانيات وقدرات تنموية قبل الحرب باموالها فنحن من الدول التي لايوجد فيها فرح لبنك النقد الدولي وكانت المشاريع التنموية قائمة لغاية 2010 الان ليبيا تتعرض لاكبر عملية نهب ونصب وسرقة امام نظر المجتمع الدولي بمليارات الدولارات اخرها فضيحة الاموال المجمدة ببلجيكا ليبيا الان تعاني وطأة الفقر والعوز وحالها لايشبه اي دولة اخرى فليبيا استهدفت بالناتو بمساعدة قرار جامعة الدول العربية

اما المتحدثة عن سوريا فقد عرضت حالات الهجرة القسرية التي طالت 6 مليون لاجئ و390 الف بين دول العالم تعرض ويتعرض فيها الاطفال والنساء والشباب لاقسى حالات القهر والتميز وصلت لدرجة الاتجار بهم

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