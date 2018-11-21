ماركا: صلاح بات صفقة مستحيلة على برشلونة.. سيكلف 250 مليون يورو

كشفت إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي وضع بندا في عقد انتقال فيليبي كوتينيو، يعوّق انتقال أي لاعب من الريدز إلى الكتلان حتى 2021.

البند يجبر برشلونة على دفع 100 مليون يورو إضافية فوق القيمة الأصلية لصفقة أي لاعب يتم استقدامه من ليفربول حتى عام 2021، مما يصعّب على برشلونة انتداب أي لاعب من النادي الإنجليزي في تلك المدة.

لتقوم صحيفة “ماركا” الإسبانية على الفور بتطبيق النظرية على المصري محمد صلاح نجم ليفربول، واصفة إياه بـ”أحد أكثر اللاعبين المرغوبين”.

الصحيفة ذكرت أن الصفقة ستكون مستحيلة عمليا على برشلونة، إن أُخِذ في الاعتبار القيمة السوقية لصلاح والتي تقدر بـ150 مليون يورو وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”، وبالتالي فإن إجمالي الصفقة سيتكفل 250 مليون يورو إن أضفنا الـ100 مليون السابق ذكرها، مما يجعله الأغلى في التاريخ.

برشلونة استفاد بشكل كبير من ليفربول في السنوات الأخيرة، إذ استقدم فيليبي كوتينيو في يناير 2018 مقابل 130 مليون يورو، ومن قبله لويس سواريز في صيف 2014 مقابل 81 مليون يورو.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا