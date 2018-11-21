لاعب برشلونة: أتمنى عودة نيمار

لم يخف كارلس ألينيا لاعب برشلونة، أمنيته بعودة نيمار لاعب باريس سان جيرمان، بعد أقل من عامين على رحيله المثير للجدل.

ألينيا تحدّث إلى إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية، وانهال بالإشادة على زميله السابق الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.

وقال ألينيا: “في نهاية الأمر، نيمار واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ومن الجلي أن الباب لن يُغلَق في وجهه إن عاد، ولكن هذا قرار يجب اتخاذه، إن أراد النادي، فسنكون سعداء لعودته، لأنه لاعب عظيم ويمتلك موهبة فريدة، سيرفع من مستوانا جميعا”.

ألينيا تحوّل للحديث عن عثمان ديمبيلي، الذي دخل في مشاكل مع برشلونة لتغيبه عن التدريبات: “إنه منسجم معنا، أراه في غرفة خلع الملابس وأعتقد أنه يحظى بعلاقة رائعة معنا، إنه شخص مبهج، يحب المزاح، ولكنه أيضا يكون في كامل تركيزه عندما يلعب. لقد مر ببعض الإخفاقات، ونحن هنا لمساعدته، علينا ألا ننسى أنه في العشرين من عمره، وهو قادم من خارج برشلونة”.

مضيفا: “ديمبيلي موهبة فريدة، رأيت لاعبين قليلين في عمر العشرين بتلك الشخصية، وبهذه الرغبة في تحقيق الأشياء، علينا أن نحميه، نشعر بالهدوء تجاهه، إنه لاعب مهم لنا وسيعطينا الكثير”.

ألينيا (20 عاما) يلعب في برشلونة (ب)، إلا أنه خاض 9 مباريات مع الفريق الأول منذ عام 2016.

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