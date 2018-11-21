كافاني: مودريتش لا يستحق التتويج بالكرة الذهبية

يرى إديسنون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد لا يستحق التتويج بجائزة الكرة الذهبية هذا العام.

مودريتش توج بجائزة أفضل لاعب بالعالم متفوقا على كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، كذلك دخل بقائمة مجلة فرانس فوتبول لاختيار أفضل لاعب بالعالم “الكرة الذهبية”.

ورغم الأداء الرائع الذي قدمه لوكا رفقة المنتخب الكرواتي والوصول لنهائي مونديال 2018، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد إلا أن كافاني يؤمن بعدم أحقيته بالجائزة.

وقال كافاني لراديو مونت كارلو: “أعتقد أن (رافائيل) فاران يجب أن يتوج بها، هناك أيضا (أنطوان) جريزمان و(كيليان) مبابي”.

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وأضاف “أعتقد أنه يجب أن يفوز بها لاعب فرنسي، هناك لاعبون آخرون ولكن لاعب فرنسي الأجدر بعدما حققوا كأس العالم”.

وأوضح “مودريتش أدى موسما عظيما ولكن زميله فاران فاز بدوري الأبطال وبكأس العالم. مودريتش وصل للنهائي وقدم أداء جيدا ولكن فاران يستحقها بشكل أكبر”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا