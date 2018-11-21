مهاجم سبال: سأطلب قميص رونالدو.. يمكننا التبادل إن أراد

أفصح ميركو أنتينوتشي مهاجم سبال، أنه سيطلب مبادلة قميصه مع قميص كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، خلال مواجهة الفريقين هذا الأسبوع.

وقال أنتينوتشي في تصريحات لصحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “سأطلب منه قميصه بكل تأكيد، ربما سأحاول الإيقاع به قبل المباراة، سنرى. أنا متفائل بهذا الصدد، وإن أراد قميصي فلا مشكلة لدي”.

أنتينوتشي (34 عاما) ووقتما كان لاعبا في صفوف فريق تيرانا، خلال مواجهة أمام سبيزيا بدوري القسم الثاني عام 2014، سجل هدفا رائعا من ضربة مقصية، شبيهة إلى حد ما بهدف رونالدو الشهير في شباك يوفنتوس قبل عدة أشهر.

أنتينوتشي رفض اختيار الهدف الأفضل بينهما: “كلا الهدفين كانا رائعين، ولكن هدف رونالدو أكثر أهمية بقليل. ولكني سجلت هدفا آخر، ربما أجمل حتى من الذي سجلته مع تيرنانا”.

وأضاف: “سجلته في دوري القسم الثالث الإيطالي، وبالتالي لا يوجد أي شخص يمكنه أن يشهد على ذلك”.

المهاجم الإيطالي سجّل 3 أهداف مع فريقه هذا الموسم، وصنع هدف الانتصار على سبيزيا في الدور الثالث من كأس إيطاليا.

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