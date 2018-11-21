شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في قنبلتين بدائيتي الصنع عثرت عليهما في شقة بلندن

ذكرت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها تحقق في ما يشتبه بأنهما عبوتان ناسفتان بدائيتا الصنع جرى العثور عليهما في شقة خالية بشمال غرب لندن يوم الأربعاء.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إنه جرى إخلاء المبنى السكني خلال عملية إبطال مفعول العبوتين لتسمح الشرطة للسكان بعد ذلك بالعودة.

وتخضع العبوتان للفحص وبدأت قيادة شرطة مكافحة الإرهاب تحقيقا في الواقعة.

وطالب القائد بالشرطة سايمون روز المواطنين بالإدلاء بأي معلومات بخصوص الحادث.

وقال "أريد أن أطمئن المجتمع المحلي بأننا قمنا بعمليات تفتيش احترازية في المنطقة المحيطة للتأكد من أنه لا يوجد شيء آخر مماثل في مكان قريب، وهو ما أود أن أؤكده في هذه الحالة".

وبريطانيا عند ثاني أعلى مستوياتها للتأهب الأمني منذ وقوع عدة هجمات في 2017.

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