مدافع سيتي: راموس الأفضل في مركزه.. أسلوبه في اللعب هو الطريق للقمة

أشاد أيمريك لابورت لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، بـ سيرخيو راموس قائد ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، معتبرا إياه المدافع الأفضل في العالم.

المدافع الفرنسي يطمح لأن يصير الأفضل في أوروبا، ويعتقد أن راموس في القمة بالوقت الحالي: “هل أرغب في أن أكون أفضل مدافع في أوروبا؟ بالطبع، أي مدافع سيخبرك بذلك، من لا يرغب في أن يكون الأفضل؟”.

مضيفا: “سيرخيو راموس هو أفضل مدافع في العالم بالوقت الحالي على الأرجح، ويجب علينا أولا أن نصل لمستواه أو نتخطاه”.

وواصل: “سيتي يمتلك فينسنت كومباني، ونيكولاس أوتاميندي، وجون ستونز، جميعهم مدافعون عظماء، ويمكننا أن نتعلّم من بعضنا البعض جميعا”.

مظهرا دعمه لأسلوب راموس العنيف في اللعب: “حتى تصل إلى القمة، فعليك أن تلعب بقوة مثلما يفعل راموس”.

لابورت (24 عاما) لعب كل دقائق مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، إلا أنه لم يخض أي مباراة دولية مع فرنسا حتى اللحظة.

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