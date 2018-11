رابطة الدوري الإنجليزي ترفض مقترح الاتحاد بتقليل عدد الأجانب

رفضت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمييرليج” مقترح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتقليل عدد الأجانب في المسابقة.

الاتحاد الإنجليزي يفكر في تقليل عدد اللاعبين الأجانب المتواجدين في الدوري الإنجليزي إلى 12 بدلا من 17، بسبب قرارا الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست” حسب تقرير نشرته صحيفة “تايمز” البريطانية (طالع التفاصيل).

ولكن رابطة البريمييرليج أصدرت بيانا مطولا اليوم الأربعاء رفضت فيه هذا المقترح، وأشارت إلى “لا يوجد دليل على أنه تقليل عدد الأجانب سيكون له تأثيرا إيجابيا على المنتخبات الوطنية”.

وأضاف البيان “بريكست لا يجب أن تكون سببا لإضعاف قوائم فرق الكرة البريطانية أو إيذاء قدرة الفرق على ضم لاعبين دوليين”.

وكان تقرير تايمز قد أشار إلى أن الاتحاد الإنجليزي يرى في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة كبيرة لزيادة عدد اللاعبين الإنجليزيين في الأندية الكبرى بإنجلترا.

وستتأثر الأندية الكبرى في إنجلترا في حالة تغيير عدد اللاعبين، إذ أن أندية مانشستر سيتي وتوتنام لديهما 17 لاعبا أجنبيا لكل منهما، في حين أن تشيلسي وليفربول لديهما 15، وأرسنال 15 ومانشستر يونايتد 14.

The Premier League has issued a statement regarding its position on Brexit and access to football talent

More: https://t.co/UBmOlx4EAz pic.twitter.com/i7nm0YymRG

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا