لمزيد من لعب الجولف.. جوارديولا: أود تدريب أحد المنتخبات

اعترف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، برغبته في تدريب أحد المنتخبات الوطنية في المستقبل، حتى يتسنى له مزيد من وقت الفراغ.

جوارديولا تحدّث خلال حضوره مؤتمر أكاديمي في مدينة ليفربول، وأفصح عن أمله في الانتقال لتدريب المنتخبات بعد مسيرة حافلة مع الأندية.

وقال جوارديولا: “أود أن أشرف على تدريب أحد المنتخبات، أود ذلك حقا”.

وواصل مازحا: “هذا الأمر سيحدث في المستقبل، لأني أريد أن أحظى بمزيد من الهدوء، أن ألعب مزيدا من الجولف، الآن لا أحظى بوقت للعب”.

مضيفا: “الأمر سيحدث عاجلا أم آجلا، سأحظى بفرصة مع منتخب وطني إن قدموا وقدّموا عرضا”.

جوارديولا يعتقد أن السفر والارتحال مفيد للطبيعة البشرية: “لقد ارتحلت كثيرا، عشت 6 أشهر في المكسيك، وكذلك في قطر، إنها دولة عربية. وكمدرب، عشت في ألمانيا، والآن أعيش هنا، تعلّمت الألمانية بعد أن كانت لغة مستحيل فهمها بالنسبة لي. عائلتي لم تتحدث كلمة إنجليزية واحدة، والآن يتحدثونها بطلاقة”.

واختتم: “من الرائع أن تسافر، أن تشجع الناس على القيام بذلك، عليك أن تتحرك، أشجّع لاعبيني على القيام بالأمر نفسه. عليك أن تكون فضولي، فمسيرتك الكروية قصيرة، ستستيقظ ذات صباح وتتعجب أن الوقت مر سريعا”.

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