مهاجمة حقل الشرارة النفطي والاستيلاء على 3 سيارات وهواتف العاملين

ايوان ليبيا – وكالات

قالت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء، «إن مجموعة مسلحة متكونة من ثمانية أفراد» هاجمت «المحطة الفرعية بحقل الشرارة النفطي (B-6NC-186)» على «نحو الساعة الثالثة بعد الظهر» من يوم أمس الثلاثاء، واستولت على «ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس».

وقالت الشركة في بيان عبر موقعها على الإنترنت إن شركة «أكاكوس» أشارت إلى أن هذا الهجوم «لم يسفر عن أية إصابات بين المستخدمين ولم يؤثر على عمليات الإنتاج» إلا أن «المجموعة المسلحة قامت بسرقة ثلاث سيارات تابعة لشركة أكاكوس، إضافة إلى هواتف العاملين الذين كانوا متواجدين في مكان الحادثة».

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط إجلاء العاملين بالمحطة «لاحقًا إلى أماكن آمنة»، ونوهت إلى أن كلاً من إدارة شركة أكاكوس والفرق الأمنية المختصة «تعمل مع السلطات بالمنطقة للتحقق من هوية مرتكبي هذه الأفعال المشينة».

ودعت المؤسسة الوطنية للنفط «كل الجهات المعنية، على الصعيدين الوطني والمحلي، إلى دعم المساعي الرامية إلى حماية المنشآت النفطية وكل العاملين في هذا القطاع»، مؤكدة «ضرورة وجود جهاز أمني وطني موحد».

وشددت المؤسسة في البيان على «أن الظروف الأمنية تشكل عنصرًا أساسيًّا في قدرة المؤسسة على ضمان استمرار عملياتها، التي سيتسبب إيقافها أو تعطيلها في انخفاض الإنتاج الوطني، وذلك على حساب الشعب الليبي».

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، «إن هذه الحادثة تبرز بوضوح الحاجة الماسة إلى ضمان حراسة أمنية مشددة على منشآت المؤسسة والشركات التابعة لها». معتبرًا «أن قطاع النفط يعتبر الهدف الأول للأشخاص الذي يسعون إلى الاستفادة بطرق غير شرعية من التضحيات الهائلة التي يقوم بها مستخدمو قطاع النفط في كافة أرجاء البلاد على الرغم من كل التحديات الأمنية الراهنة، بهدف حماية مصالح الشعب الليبي».

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