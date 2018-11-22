المسماري: نرفض بعض مخرجات الصخيرات

ايوان ليبيا – وكالات

أكد الناطق باسم الجيش العميد احمد المسماري على رفض وضع القوات المسلحة تحت أي جسم من مخرجات الصخيرات محذرا من مساعي تقسيم ليبيا.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء أن هناك طائرة استطلاع ايطالية تقوم بعمل استطلاعي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب مشددا على تواصل المعركة لمحاربة الإرهاب.

وأشار المسماري إلى أن ليبيا أصبحت بؤرة تستقبل المتآمرين من الخارج مشيرا إلى انه تحدث سابقا عن دور بلجيكا في إيصال السلاح للغرب الليبي لكن هذه التحذيرات لم تجد آذان صاغية مضيفا بلجيكا عاصمة الاتحاد الأوروبي دعمت الإرهاب ولدينا طرق كثيرة للمقاضاة ولدينا مستندات مضيفا علي الصلابي وعبد الحكيم بلحاج وخالد الشريف مسؤولون عن وصول أسلحة صينية خطيرة إلى المتطرفين في درنة

وتابع المسماري نحن لا نحارب متطرفين منفردين فهناك دول كبيرة توظف هؤلاء المتطرفين ولكن الجيش افشل مشروع تسليط الأسلحة على دول الجوار عن طريق ليبيا

وحول الأوضاع في الجنوب أكد المسماري تحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مضيفا أن آمر المنطقة العسكرية الكفرة يعتبر أي سيارة خارج السد الترابي غير شرعية وسيتم التعامل القانوني معها ومع صاحبها.

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