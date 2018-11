تونس..دعوة للإضراب وحكومة الشاهد لم ترد

ينفذ أكثر من 650 ألف موظف عمومي يوم غدا الخميس 22 نوفمبر إضرابا دعا إليه الاتحاد التونسي للشغل إثر فشل مفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع العام.

وأعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، يوم الثلاثاء غلق باب التفاوض مع الحكومة بعد فشل الجلسة التي جمتعه برئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وأكد اتحاد الشغل أن الإضراب سيكون حضوريا بمقر العمل إلى حدود العاشرة صباحا يليه تجمع عام أمام البرلمان في ساحة باردو بداية من الحادية عشرة والنصف صباحا بالنسبة لأعوان تونس الكبرى وأمام مقرات الاتحادات الجهوية والمحلية للشغل بالنسبة لبقية الجهات.

ويشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية التي تحددها الجامعات العامة حسب خصوصية كل قطاع.

