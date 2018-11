أعلن يان فيرنر، مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، أن الوكالة لم تحدد حتى الآن حجم مشاركتها في محطة Gateway القمرية التي اقترحتها الولايات المتحدة.

وقال فيرنر “نحن حالياً بصدد إنشاء وحدة خدمة لمنظومة النقل الأمريكية المركبة أوريون، هذه الوحدة ستلعب دوراً مهماً في مشروع المحطة القمرية “Gateway”، وسنناقش في المستقبل المعلومات المفصلة بشأن إذا ما كان سيتم تطوير وحدة سكنية وتكنولوجية وخدمية للمحطة القمرية”

يذكر أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا في مؤتمر الفضاء الدولي الذي عقد في أستراليا عام 2017، على تصميم وإنشاء محطة فضائية على مقربة من القمر، تحت اسم Deep Space Gateway.

ولكن بعد أن ترأس دميتري روغوزين مؤسسة “روس كوسموس” أعلن أن روسيا لن تشارك في إنشاء المحطة بدور ثانوي، وستقتصر مشاركتها على إنشاء وحدة واحدة فقط.

كما أدخلت تعديلات عديدة على المشروع الأمريكي نفسه، وأصبح اسمه The Gateway.

وأعلن روغوزين في المؤتمر الذي عقد في 19 نوفمبر الحالي والمكرس للمحطة الفضائية الدولية، أن روسيا مهتمة بمشروع المحطة القمرية.

وفي السياق ذاته، عرض يفغيني ميكرين، كبير مصممي مركبات الرحلات المأهولة الروسية، خلال المؤتمر، المشروع الروسي للمحطة القمرية.

The post The Gateway مشروع أمريكي لمحطة فضاء قمرية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا