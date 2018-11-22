طريقة اخراج CD عالق في مسجل السيارة

ايوان ليبيا – وكالات

هذه من المشكلات الصعبة التي تواجه الكثير ، لان مشغل الـ CD يكون تركيبه في السيارة نفسها فيصعب حل هذه المشكلة إلا إذا كنت مستعد ان تقوم بفك المشغل نفسه، فقد لا تستطيع التعامل مع المشغل الا عن طريقة واحدة وهي إدخال أداة رفيعة، ولحسن حظك هناك عدة حلول متنوعة، لكن هذه الحلول لا تكون بديل عن رأي متخصص في السيارات.

استخدام أزرار التشغيل والإخراج

بعض مشغلات الـ CD تمتلك خاصية الإخراج الإجباري، فهي مصممة تحديدا لإخراج القرص في حالة فشل الطرق الأخرى، قم بالضغط المستمر علي زر التشغيل والإخراج لمدة 10 ثواني، ففي حالة وجود خاصية الإخراج الإجباري في السيارة سيقوم بإخراج القرص المدمج، إذا لم يتم خروجه بشغل السيارة لان بعض المشغلات لا تعمل إلا أثناء تشغيل السيارة، شغلها وقم بالمحاولة مرة أخرى، طريقة الضغط علي زر الإخراج والتشغيل هي من أكثر الطرق انتشارا، لكن هذه الطريقة قد لا تكون ناجحة لبعض السيارة، ففي هذه الحالة راجع كتيب الإرشادات الخاص بالمشغل وسوف يساعدك في حل مشكلة القرص العالق.

استخدام قرص مدمج آخر

اختار قرص قديم لا تحتاجه أو قرص فارغ، قم بتشغيل مشغل الأقراص المدمجة، وإذا تطلب منك تشغيل السيارة فقم بتشغيله، قم بوضع القرص الآخر علي مسافة 2,5 سم عن طريق دخوله في الفتحة المخصصة للأقراص المدمجة، لابد من ان يكون القرص الفارغ أعلى من القرص العالق، بعد ذلك اضغط علي زر الإخراج أو حاول بهز القرص المدمج العالق، بهذه الطريقة تعطي القرص العالق قوة الجاذبية المطلوبة مع الآلية المستخدمة لإخراج الأقراص في المشغل، لكن احذر من ان يتم حصر القرص العاق بين القرص الفارغ و فتحة الاخراج، اذا لم تنجح هذه الطريقة نضع القرص الفارغ أسفل القرص العالق وقم برفعه برفق، وهذه الطريقة أحيانا تكون أكثر نجاحا من الدفع لأسفل.

القيام باعادة ضبط الكهربية

هذه الطريقة في حالة قطع التيار الكهربي، وفي حالة ان المشغل نفسه لا يعمل، قم بإيقاف تشغيل السيارة وافتح غطاء المحرك، افصل الطرف السالب من البطارية وهو أسود اللون أما الموجب يكون احمر، احيانا في بعض الأوقات يتطلب منك استخدام كماشة او مفتاح انجليزي لفك الصامولة قبل ازالة سلك البطارية، اصبر 10 دقائق ثم قم بإعادة توصيل السلك السالب مرة اخري، فصل الكهرباء وتوصيلها مرة أخرى يساعد في ضبط الإعدادات الافتراضية وأحيانا يستعيد مشغل الأقراص وظيفته مرة أخرى، لكن لا بد من أخذ الحذر انك لا تكون معرضا للإصابة بالصعق الكهربي.

إذا كان المشغل لازال عاطلا فقم باستبدال الصمام الخاص به والتي قد تكون تالفة، وغالبا يكون صندوق الصمامات يكون موجود وراء لوحة في مكان علي جانب لوحة عدادات السائق، راجع دليل الإرشادات الخاص بك والذي سوف يساعدك كثيرًا او على الاقل تتجنب حدوث الأضرار.

استخدام سكين أو عصا مربوطة بشريط لاصق

هذه الطريقة آمنة أكثر من طريقة ضبط الكهرباء، قم استخدم سكين او عصا طويلة ومسطح ويجب ان سوف يكون عازل للكهرباء، ادخله بطريقة مباشرة للأقراص المدمجة، لف شريط لاصق حول نهاية السكين ويكون شريط قوي لنتيجة جيدة، ألصق قطعة ورقية علي جانب السكين، أدخل السكين في فتحة الأقراص المدمجة ويكون الجانب اللاصق لأسفل، هز السكين حتى تشعر بالقرص، اضغط برفق حتى يلصق القرص العالق في السكين، بعد ذلك حاول رفعه وإخراجه برفق.

استخدام بطاقة بلاستيكية ومفك

في البداية ان لم تتم هذه الطريقة يشكل سليم فربما قد يتلف القرص المدمج او يحدث له خدش او حتى يتلف المشغل نفسه فإذا كنت لا تقدر علي فعل هذه الطريقة فيمكنك التواصل مع خبير.

قم بإحضار بطاقة قوية مثل بطاقة الفيزا كارد او بطاقة شحن الكهرباء أو بطاقة الهوية وتكون رفيعة مثل رخصة القيادة او غيرها، ويفضل شئ غير مهم حتى لأنه ممكن ان يتلف او ينكسر ،احضر مفك رفيعا يكون مسطح الرأس ، قم البطاقة في فتحة الأقراص المدمجة، بواسطة المفك اضغط برفق علي البطاقة، سوف تلتصق البطاقة بالقرص المدمج، أخرج المفك ثم اسحب البطاقة برفق، من المفترض ان يخرج القرص المدمج مع البطاقة لكن إن لم يخرج يمكن تجربة الطرق الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا