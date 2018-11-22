الملك سلمان يضع اليوم حجر الأساس لمشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال

يضع سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، اليوم الخميس، حجر الأساس لمشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال، ويتضمن المشروع صناعات تعدينية ومشاريع للطاقة والخدمات اللوجستية.

قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن مشروع وعد الشمال هو مشروع تنموي غير مسبوق، وإن تحدي المشروع يماثل تحدي استخراج النفط قبل 90 عاما.

تحدث الفالح، عن المشاريع التي سيتم إطلاقها ووضع حجر الأساس لها الأسبوع الحالي، ومنها مشروع سكاكا للطاقة الشمسية وهو الأكبر عالمياً، وذلك بالشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك.

وقال الفالح: إن الشركة العملاقة، ستكون الأكبر على مستوى العالم فيما يخص قدرتها على تطوير مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة 200 جيجاوات.

واعتبر أن هدف تأسيس الشركة بين صندوق الاستثمارات العامة وصندوق سوفت بنك "هو الصناعة"، مؤكداً أن تطوير القطاع الصناعي يحظى باهتمام كبير سيوفر للقطاع الخاص فرصة كبرى في هذا المجال.

وأشار إلى فوز شركة أكوا باور السعودية بمشروع سكاكا للطاقة الشمسية، موضحاً أن المجال سيكون مفتوحاً لشركات وطنية في مجال الطاقة الشمسية في السعودية.

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