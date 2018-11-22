دروجبا: لو درب مورينيو سيتي لفاز بالدوري مرتين على الأقل

دافع ديدييه دروجبا نجم تشيلسي السابق عن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد مشيرا إلى الصعوبات التي تواجه الأخير للفوز بالبطولات مع فريق الشياطين الحمر.

وقال الإيفواري الذي لعب تحت قيادة مورينيو في تشيلسي:”أعتقد لو وضعت مورينيو في مانشستر سيتي لفاز بالدوري مرتين أو ربما 3. تتعرض للنقد لأنك تضع أساسيات الفوز، الفوز والفوز والآن لا تفوز أو تحقق نفس النتائج”.

وواصل دروجبا في حواره مع صحيفة ميرور الإنجليزية “لا يزال في يونايتد. عليك النظر إلى مدربي الفريق في السنوات الماضية. لتكون المدرب بعد السير أليكس فيرجسون ليس سهلا والمال الآن ليس كما كان في السابق. الناس فقط تنظر إلى الأفضل وهو واحد من الأفضل ولذلك يحظى بكل هذا”.

ويعيش مورينيو أوقاتا صعبة في ظل تراجع نتائج يونايتد الذي يحتل المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويخوض البرتغالي موسمه الثالث مدربا للفريق.

واستمر دروجبا “أعتقد أنه قبل التحدي، لأنه تحد كبير وإن لم ينتقدك الناس فكيف تستمتع بالأمر؟ مهمة صعبة. لكن في النهاية، إنه إنسان. يحاول تغيير أسلوبه وهذا ما يفعله أفضل المدربين وحين لا تسير الأمور على ما يرام تحاول التغيير”.

وخسر يونايتد في آخر مبارياته دربي مانشستر أمام جاره اللدود مانشستر سيتي متصدر الدوري وحامل اللقب.

ويستضيف الفريق كريستال بالاس يوم السبت في الجولة 13 من الدوري.

وتوج مورينيو بالدوري 3 مرات مع تشيلسي لكنه يواجه صعوبة كبيرة في تحقيق ذلك مع يونايتد بعدما باتت المنافسة على البطولة أصعب خاصة في وجود سيتي الثري.

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