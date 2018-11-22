تقرير: راشفورد يرحب بريال مدريد

ملازمة دكة البدلاء كثيرا قد تعجل برحيل الشاب الموهوب عن مانشستر يونايتد في ظل اهتمام أندية كبرى أبرزها ريال مدريد وهو ما قالته صحيفة صن الإنجليزية.

وكتبت صن أن ماركوس راشفورد جاهز للتفاوض مع ريال مدريد للانضمام إلى الفريق الإسباني في ظل عدم مشاركته بصفة مستمرة في المباريات مع فريق الشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة من قبل أن الفريق الملكي يريد انتداب راشفورد وكذلك كريستيان إريكسن لاعب توتنام والآن تقول إن مسؤولي ريال مدريد تواصلوا بالفعل مع جناح منتخب إنجلترا.

ولو الأمر بيد راشفورد البالغ عمره 21 عاما لا يود ترك يونايتد لكن قد يضطر للرحيل بحثا عن المشاركة باستمرار في المباريات. بدأ اللاعب 5 مباريات فقط من أصل 12 لعبها يونايتد في الموسم الحالي من الدوري.

وأشارت صن إلى أن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا شدد لراشفورد أنه لابد أن يشارك باستمرار ليضمن مكانه في فريق الأسود الثلاثة.

وقال لصن مصدر في مانشستر يونايتد رفض ذكر اسمه:”اللاعب مرتبط جدا بيونايتد لكنه محبط من قلة مشاركاته”.

وتقدر قيمة راشفورد بخمسين مليون جنيه إسترليني وينتهي عقده مع يونايتد في 2020.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا