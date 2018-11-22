اطلاق سراح مصريين كانوا محتجزين في طبرق

ايوان ليبيا – وكالات

قال أحد أقارب مصريين مخطوفين في ليبيا إنه تم الإفراج عن العمال المصريين الذين احتجزوا رهائن في ليبيا هذا الأسبوع، بسبب نزاع مالي بين متعاقدين ليبيين وشريكهم المصري.

وأكد مكتب محافظ كفر الشيخ (شمال مصر) التي ينتمي إليها العمال المصريون «حل القضية بعد التنسيق بين وزارات الحكومة»، لكن مكتب المحافظ لم يقدم تفاصيل.

كان مسلحون مجهولون احتجزوا 16 عاملاً قبل أربعة أيام في مدينة طبرق بشرق ليبيا بعد أن اتهم المتعاقدون الليبيون شريكًا لهم من نفس قرية العمال المصريين المخطوفين بالفرار من البلاد بعد سرقة 100 ألف دينار ليبي (72 ألف دولار).

وقال شقيق أحد المخطوفين إن الخاطفين أفرجوا عن العمال وأصبح بعضهم في عهدة متعاقدين محليين دفعوا أموالاً نيابة عنهم، في حين وقع الباقون تعهدات بالبقاء في ليبيا والعمل لسداد مطالب المسلحين، بحسب «رويترز».

كان سكان من قرية الهردة الصغيرة بمحافظة كفر الشيخ في دلتا النيل التي أتى منها العمال قالوا في وقت سابق إن ثلاثة من الرهائن فروا من خاطفيهم لكن مكانهم غير معروف.

وقال أحد سكان القرية إن شقيقه دفع سبعة آلاف جنيه مصري (390 دولارًا) للمهربين الذين ساعدوه في الوصول إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية.

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