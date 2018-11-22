المبالغ المخصصة لأهالي تاورغاء العائدين

ايوان ليبيا – وكالات

شرعت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مدينتي تاورغاء ومصراتة، في استلام المستندات المطلوبة لصرف قيمة 12000 دينار إلى أرباب الأسر النازحة من مدينة تاورغاء تنفيذا لبنود الاتفاق.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي تاورغاء المكلف، عبد الرزاق قاسم أن الخطوة أتيت كدفعة أولى لتهيئة منازل العائلات النازحة ولا علاقة لهذه القيمة بالتعويضات علي حسب بنود الاتفاق المبرم بين المدينتين والمصدق عليه من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن لجنة حصر الأضرار والمباني المتضررة أو المدمرة كليا بمدينة تاورغاء، تواصل أعمالها بحصر المنازل والمحلات التجارية والحرفية والصناعية بالمدينة.

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