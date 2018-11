حكم بالمؤبد.. قد يؤثر بالعلاقات بين الإمارات والمملكة المتحدة

قضت محكمة إماراتية بسجن طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجيز مدى الحياة بعد إدانته بالتجسس.

هيدجيز البالغ من العمر 31 عاما والذي كان يجهز لمناقشة رسالة الدكتوراه في جامعة دورهام ينفي هذه الاتهامات.

وأضافت الأسرة في بيان أن هيدجيز قضى الأسابيع الستة الاولى رهن الاعتقال التحقيق دون أن يسمح له بالتواصل مع محام أو الحصول على دعم من القنصلية البريطانية.

وأضاف البيان أنه خلال تلك الفترة قالت السلطات الإماراتية إنه وقع على وثيقة باللغة العربية والتي كانت تضم اعترافا رغم أنه لا يتحدث او يقرأ اللغة العربية.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن حكومتها ترغب في إجراء مباحثات عاجلة مع الحكومة الإماراتية بهذا الصدد، مضيفة أن وزير الخارجية جيريمي هانت يسعى لإجراء مكالمة هاتفية عاجلة مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد.

ويقبع هيدجيز رهن الاعتقال في الإمارات منذ مايو/ أيار الماضي بعدما اعتقل في مطار دبي بعد زيارة استمرت أسبوعين لإجراء بحث.

وقالت زوجته دانييلا تيجادا التي حضرت جلسة الاستماع التي استمرت 5 دقائق “أشعر بصدمة شديدة ولا أدري ماذا أفعل، ماثيو بريء”.

وذكرت صحيفة الوطن الإماراتية أن عقوبة السجن المؤبد لغير المواطنين تبلغ 25 عاما على أقصى حد ويعقبها الترحيل من البلاد.

وخلال جلسة استماع في مجلس العموم لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي طالبها عضو المجلس عن حزب المحافظين الحاكم بضرورة إخبار الحكومة الإماراتية بأن لندن لن تكون ملتزمة بصفقات في مجال السلاح والدفاع مع الإمارات إن لم يتم الإفراج عن هيدجيز.

